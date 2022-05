Beija-Flor e Viradouro anunciam permanências para Carnaval 2023

A Beija-Flor e a Viradouro anunciaram algumas permanências para o Carnaval 2023. A agremiação de Nilópolis divulgou que o enredo para a folia do ano que vem vai estar a cargo, novamente, de Alexandre Louzada - que esteve na Sapucaí com a escola de samba - e André Rodrigues, recém chegado.

Já a Viradouro terá, na Sapucaí, as presenças confirmadas do Mestre Ciça - mestre de bateria da escola - e do interprete Zé Paulo Sierra.

No Carnaval deste ano, a Beija-Flor e a Viradouro brigaram ponto a ponto pelo título do Grupo Especial. No final, as escolas ficaram nas 2ª e 3ª posições, respectivamente, e viram a Grande Rio conquistar o campeonato pela primeira vez na história.