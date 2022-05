Tim Music Rio reúne grandes nomes da música brasileira em Copacabana

O Tim Music Rio reúne grandes nomes da música brasileira, como Iza, Criolo, Seu Jorge e Xamã, nas areias da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, nos dois próximos finais de semana.

As apresentações terão lugar em um palco montado próximo ao Posto 4, na altura da Rua Constante Ramos, a partir deste sábado (7). O festival acontece sempre das 16h às 20h e vai até o terceiro domingo de maio (15).

A direção artística do evento, que é o primeiro festival de música gratuito no município desde o relaxamento das medidas contra a COVID-19, é assinada por Zé Ricardo, curador do Rock in Rio.

Programação

7/5 (sábado):

Show: Seu Jorge

Festa: Auê

8/5 (domingo):

Show: Xamã, Luisa Sonza e Majur

Festa: DJ Zédoroque e Baile do Sadam

14/5 (sábado):

Show: Criolo E Liniker

Festa: Segue o Baile, com Zé Ricardo

15/5 (domingo):

Show: Iza

Festa: A Lei Natural dos Encontros, com Lúcio Mauro Filho e Pedro Baby