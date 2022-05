Inscrições abertas para oficinas de pintura e desenho na Casa da Cultura

Estão abertas as inscrições para oficinas gratuitas de pintura e desenho na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, em São Pedro da Aldeia. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o artista plástico aldeense Carlos Diangelo e a Secretaria Municipal de Cultura e será realizada nos dias 9 a 20 de maio.

As atividades integram a programação da exposição de artes ¨Expressão em Cores¨, que está em cartaz no espaço até o fim do mês de maio. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas, via WhatsApp, pelo número (22) 99222-6536.

As oficinas tem nível básico e são indicadas para qualquer pessoa, a partir de 8 anos de idade, que tenha interesse em aprender ou aprofundar seus conhecimentos em técnicas de pintura e desenho á mão. Foram abertas oito vagas para a turma da manhã, das 9h ás 12h, e outras oito vagas para o turno da tarde das 14h às 17h. Para participar das aulas, é necessário que o aluno leve uma tela 30×40, lápis 6B e 2B, uma borracha e um tubo de tinta a óleo na cor branca. Também é recomendado que os alunos compareçam com bloco ou caderneta para anotações.

Confira a programação | Foto: Divulgação





A proposta, segundo Diangelo, é promover o acesso ao ensino e ao desenvolvimento de novas habilidades artísticas. “Serão aulas bastante didáticas e práticas, abordando temas como noções de luz e sombra, traço, composição, teoria das cores e aplicação de tinta em tela. O objetivo é mostrar que todo ser humano é capaz de fazer arte e, com isso, transformar o seu cotidiano em verdadeiras fontes de inspiração”, destacou o artista.

A Casa da Cultura fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro da cidade.