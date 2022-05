Projeto Social Anéis de Júpiter lança seu primeiro livro

Os jovens do projeto social “Anéis de Júpiter” lançarão seu primeiro livro em cerimônia aberta ao público no Espaço Mais Conhecimento, no Partage Shopping, em São Gonçalo, nesta sexta-feira (6), às 19h.

Fundado em 2018, o coletivo conta com a colaboração de oito jovens gonçalenses, entre 20 e 27 anos, que se uniram a partir de sua paixão pela literatura. O grupo atua dentro de escolas da rede pública de São Gonçalo, implementando ações sociais na área da educação, que tem como objetivo gerar oportunidade de transformação social na vida de outros jovens, sobretudo a partir do incentivo à leitura e à escrita.

Um dos integrantes do projeto, o estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense, Lucas Trajano, contou um pouco sobre o livro, que tem como título o nome do projeto, “Anéis de Júpiter”. Segundo ele, esta que é a primeira publicação literária do coletivo, começou a ser produzida em 2019, mas teve seu lançamento adiado por conta da pandemia do COVID-19.

“A obra é uma coletânea de contos escrita por 8 autores, todos da cidade de São Gonçalo. Nesta antologia a criatividade e a pluralidade de gêneros é o que destaca nosso livro. Trazemos textos motivadores que retratam coisas simples da vida, estórias de superação e romances marcantes. Personificamos o sentimento nesses contos e trazemos estórias que lidam com a compreensão da humanidade, além de um suspense eletrizante e o terror em sua melhor forma. É um prato cheio para qualquer leitor, trazemos a mais rica variedade literária para todos os públicos.”, explicou o estudante.

O grupo abriu uma vaquinha online para financiar o projeto. O dinheiro arrecadado será investido na implementação de ações sociais como a doação de livros e a realização de palestras nas escolas da rede pública. Para contribuir basta acessar o link https://benfeitoria.com/projeto/aneisdejupiter e escolher o valor que deseja doar. Os benfeitores do projeto receberão prêmios que variam de acordo com o valor contribuído.

“Essa não é apenas a realização de um sonho para nós integrantes, é uma ferramenta para motivar e incentivar nossos jovens. Nós esperamos que esse livro se torne nosso legado para a cidade, de que se você sonhar, acreditar no seu sonho e agir você poderá sim, transformar.”, concluiu Lucas.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca