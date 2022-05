Teatros do Rio recebem espetáculo de dança 'Castelo de areia'

Os teatros Armando Gonzaga e João Caetano, ambos na cidade do Rio, recebem na próxima semana, o premiado espetáculo de dança 'Castelo de Areia', em diferentes horários.

Segundo espetáculo de uma trilogia que iniciou com a estreia, em 2019, do trabalho “Do lugar onde estou mal te vejo” – que se debruça sobre a questão da construção da cidade do Rio de Janeiro -, 'Castelo de Areia' fala sobre a vivência nesta cidade a partir da perspectiva de 05 bailarinos.

Trabalhando com um cenário composto por caixas de papelão e continuando a traçar uma relação profunda entre os corpos sólidos - caixa-corpo-cidade - o espetáculo ressalta algumas características estruturantes da cidade: sua instabilidade, já presente desde o fato de ter sido construída sobre um mangue, aterrada, reformada inúmeras vezes, e sua impossibilidade de conter - o rio, as pessoas, o avanço das casas... Nesta cidade, onde até um morro com sólida estrutura pode ser removido, os habitantes precisam criar soluções criativas para morar, mesmo sabendo dos riscos de remoção, como se o seu solo fosse sempre uma areia movediça, ou a própria lama.

"Neste Rio carnavalesco onde a alegria corre por ruas e veias, é quase cotidiano vermos nossos sonhos desfeitos, como um castelo construído na beira do mar com frágil e fina areia", dissertam os criadores.

A direção é de Carolina Maria. Os intérpretes-criadores são Amanda Gouveia, Dandara Patroclo, Luana Bezerra, Salasar Junior e Wagner Cria.

Espetáculo contemplado pelo Prêmio Funarj de Dança, concedido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Funarj.

SERVIÇO CASTELO DE AREIA - ESTREIA !

17 de maio – terça-feira - 19h - Teatro Armando Gonzaga / Avenida General Osvaldo Cordeiro de Farias, 511

Classificação: Livre

Duração: 65 minutos

Valor do ingresso: 10 reais inteira/ 5 reais meia

19 de maio – quinta-feira – 19h – Teatro João Caetano / Praça Tiradentes, s/n- Centro

Classificação: Livre

Duração: 65 minutos

Valor do ingresso: 20 reais inteira/ 10 reais meia