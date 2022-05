Fim de semana nos teatros municipais: confira programação

Mais um equipamento da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) reaberto, o Teatro Café Pequeno, no Leblon, recebe um festival de teatro negro, realizado pelo Midrash Centro Cultural, com recursos da Lei de Incentivo à Cultura – Lei do ISS, da Prefeitura do Rio. A cada dia, uma atração diferente, sempre às 20h, até 29 de maio. Este é um dos destaques nos teatros da SMC neste fim de semana (06 a 08/05), que tem ainda a peça “Voz surda” no Teatro Municipal Ruth de Souza, com Gustavo Alves e João Mabial interpretando dois trabalhadores em um ambiente de trabalho insalubre esperando o patrão chegar para assassiná-lo. Confira a programação abaixo.

Teatro Municipal Café Pequeno

Av. Ataulfo de Paiva 269, Leblon - 3111-2011. R$ 10 a R$ 30, contribuição voluntária.

JONGO MAMULENGO 07/05 | sábado | 20h

Coletivo Bonobando, Cordão do Boitatá e Jongo da Serrinha

Na montagem, o jongo, o samba e o mamulengo são os protagonistas da história contada por atores, músicos e bonecos, que representam importantes figuras históricas como Vovó Maria Joana, Mestre Darcy, Silas de Oliveira, Tia Ciata, Clara Nunes, Dona Ivone Lara e Princesa Isabel, confeccionados especialmente pelo Mestre Zé Lopes, mamulengueiro pernambucano.

Duração 50 min | Classificação livre

LEITURA QUERIDO BRASIL 08/05 | domingo | 18h e 19h

17h | Eleonora Fabião (UFRJ) e Adriana Schneider (UFRJ)

18h | Jaqueline Andrade (UFRJ), Wallace Lino (CEFET), Phelipe Azevedo (UFRJ) e Camila Moura (Martins Penna)

19h | Roda de Conversa

Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto

Rua Humaitá 163, Humaitá.

EXPOSIÇÃO - Um gesto de encontro

Com a curadoria do artista visual Duda Simões, a exposição reúne trabalhos de artistas da cena musical na ótica das artes visuais nos anos 2000, década do surgimento da “nova” Lapa carioca

Sex a dom, das 17h às 20h. Gratuito. Llivre. Até 25 de maio.

PEÇA - Relatos de professores

Texto: Adriano Moura. Direção: José Sisneiro. Com Edilson Souza, Bia Bardi e Jon Sandes.

Sex e sáb, às 20h. Dom, às 19h. R$ 30. 60 minutos. 16 anos. Até 15 de maio.

Ingressos: Vendas na bilheteria do equipamento a partir de 18h.

Sala Municipal Baden Powell

Av Nossa Senhora de Copacabana 360, Copacabana.

SHOW - Márcio Gomes – Homenagem ao Dia das Mães

Com enfoque na MPB, principalmente dos anos 50, 60 e 70, já dividiu o palco com Agnaldo Rayol, Agnaldo Timóteo, Cauby Peixoto, entre outros.

Dom, às 18h. R$ 1. 80 minutos. Livre.

Ingressos: Vendas a partir de 15h30 na bilheteria.

PEÇA - ‘Meu coração (ou de carinho e de sexo)’

Texto e direção: João Cícero. Com Paula Furtado e Carlos Augusto Marinho.

Dois amantes que compartilham momentos afetuosos, violentos e confusos durante um longo período de suas vidas.

Sex e sáb, às 19h30. Dom, às 18h. R$ 30. 75 minutos. 16 anos. Até 29/5.

Ingressos: 1h30 antes do início do espetáculo na bilheteria

Teatro Municipal Ruth de Souza Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa

PEÇA - ‘Voz Surda’

Texto e direção: Rodrigo Carvalho. Com Gustavo Alves e João Mabial. Dois trabalhadores em um ambiente de trabalho insalubre aguardam o patrão chegar para assassiná-lo. Em seguida, bate-papo com o ator e pesquisador Jé Oliveira - Fundador do Coletivo Preto/SP - mais duas convidadas pretas e periféricas: Pamela Carvalho - Maré/RJ e Nathália Mendes - Vidigal/RJ.

Sáb e dom, às 16h. Nos dias 14 e 15/05, o espetáculo será realizado às 18h. Grátis. 45 minutos. Livre. Até 29/5. Ingressos: 1h antes do início do espetáculo na bilheteria.

Teatro de Guignol da TijucaPraça Xavier de Brito, Tijuca

Sintonia dominó e a bicharada

O grupo de teatro e música Sintonia Dominó lança o espetáculo com três músicos em cena embarcando no mundo do lúdico e da imaginação através de músicas da cultura popular brasileira, cirandas e também suas inéditas autorais.Sáb, às 16h (07/05). Gratuito. Classificação livre.

Teatro de Guignol do MéierPraça Jardim do Méier, Méier

Recontando um conto

O projeto tem como objetivo trazer o resgate do Protagonismo negro na história.

Dom, às 10h. Grátis. Livre.

Teatro de Fantoches e Marionetes Carlos Werneck de Carvalho

Av. Infante Dom Henrique s/nº, Flamengo

Se essa rua fosse minha

Três atores contam a história de Zefinha, filha de uma costureira do sertão distante, que sonha em ir para a cidade grande e encontrar uma amiga que já está vivendo.

Dom, às 10h. Grátis. Livre.