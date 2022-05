Record busca contratação de Mariana Rios

A Record está negociando com a atriz e cantora Mariana Rios para apresentar o reality 'Ilha Record'. Com a saída de Sabrina Sato para a TV Globo, a emissora de Edir Macedo mira Mariana como principal alvo para assumir a atração.

Nesta quarta-feira (4), Mariana respondeu uma pergunta de um seguidor nos stories do Instagram. Ele perguntou: "Você vai apresentar o Ilha Record?". Como resposta, a atriz utilizou um 'gif' com os 'olhos arregalados'

Na TV, Mariana Rios já tem experiência como apresentadora. Ela esteve à frente do quadro 'Superbonita', em 2015, do programa 'Se Arrume Comigo', do GNT. Além disso, em 2016, também apresentou o 'Miss São Paulo' e o 'Miss Rio Grande do Sul', e teve passagem pelo 'The Voice Brasil', da TV Globo.