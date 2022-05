Após mais de um mês após sua internação, devido a grave acidente de carro, o ex-BBB Rodrigo Mussi apresenta um bom desempenho na fisioterapia. Na última terça-feira (3), a equipe que toma conta das redes sociais do rapaz comemorou os avanços que ele apresentou. Na última segunda-feira (2) foi iniciada uma recuperação intensiva.

"Passando aqui pra dizer que o Rodrigo tá morrendo de saudades de estar aqui com vocês. Hoje, fez mais do que a meta na fisioterapia, deixou todo mundo feliz e está se esforçando muito pra se recuperar 100% logo! Fez fono e terapia ocupacional também. Ele tá doido pra voltar a trabalhar também, tá focado demais! É isso aí Rod! Continua assim!" dizia o comunicado postado no Instagram do ex-BBB.

Diogo Mussi, irmão de Rodrigo, falou com detalhes sobre o tratamento que seu irmão tem executado. "Sua voz está melhor e tem se alimentado muito bem. Hoje, teve consulta com a psicóloga e ficou bastante animado. A semana só está começando. Pra cima, Rodrigo".

Rodrigo foi internado na madrugada do dia 31 de março, no Hospital das Clínicas em São Paulo, logo após sofrer um acidente de carro que resultou em um traumatismo craniano. Ele ficou conhecido por sua trajetória no BBB 22.