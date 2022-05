Camisa que Maradona usou no gol de mão é leiloada

A casa de leilões Sotheby’s leiloou um dos itens muito importantes para o futebol argentino. A camisa que Maradona usou na vitória por 2 a 1 em cima da Inglaterra, nas quartas de final da Copa do Mundo de 86. Dia que ficou conhecido como dia de ‘La Mano de Dios’ (A mão de Deus), devido ao polêmico porém famoso gol do craque. O valor do qual a camisa foi arrematada foi de 7,1 milhões de libras (R$ 44 milhões).

O dono da camisa era Steve Hodge, meia que falhou no lance quando cortou a bola para trás, deixando livre para Maradona.

Uma das filhas de Diego Maradona, Dalma Maradona, porém, falou com convicção que a camisa leiloada não foi usada durante o gol de mão, mas sim, no primeiro tempo da partida e depois teria sido trocada com Hodge durante a saída para o intervalo.

"Esse ex-jogador acredita que tem a camisa do segundo tempo do meu pai, mas é uma confusão. Ele tem a do primeiro. Queríamos esclarecer isso para que as pessoas que quiserem comprá-la saibam da verdade", falou Dalma durante o anuncio do leilão.

Mesmo assim, a camisa foi vendida e bateu um recorde de itens de futebol vendidos em leilões. A maior venda tinha sido de uma camisa usada por Pelé, na Copa de 70, que conseguiu 157 mil libras em 2002.