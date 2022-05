Grande Rio anuncia Zeca Pagodinho como enredo para o Carnaval 2023

Depois de alguns informações surgirem sobre o tema abordado pela atual campeã do Carnaval carioca em 2023, as especulações se confirmaram: a Grande Rio anunciou, na noite desta quarta-feira (4), que Zeca Pagodinho será enredo da agremiação no próximo carnaval.

"Agora, sim, é oficial! O enredo da Grande Rio para o carnaval de 2023 irá reverenciar o universo musical de Zeca Pagodinho, artista cuja obra é um olhar para os subúrbios, a “velha Baixada”, as festas de rua, a religiosidade popular. A ideia da homenagem partiu dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, que, juntamente com a sua equipe de criação, já estão desenvolvendo a narrativa e o visual do próximo desfile. Para eles, falar de Zeca é falar de um Rio de Janeiro não oficial e de uma cidade de Duque de Caxias que tem orgulho de suas memórias. Já podemos abrir a gelada e sonhar com o bi, comunidade", comunicou a Grande Rio.

Zeca é portelense, mas já participou de um desfile com a Grande Rio, em 2007, onde o enredo da escola de samba homenageou o município de Duque de Caxias.