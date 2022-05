Viradouro se torna patrimônio cultural e imaterial de Niterói

A G.R.E.S Unidos do Viradouro, terceira colocada do Grupo Especial do carnaval do Rio de Janeiro deste ano, foi declarada nesta quarta-feira (03) patrimônio cultural e imaterial do município de Niterói. O projeto de lei nº 47/2022 de autoria do vereador Binho Guimarães (PDT) foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal.

“A Unidos do Viradouro há décadas desempenha uma importante função social em Niterói e toda região, com viés econômico, social, mas sobretudo cultural. Reconhecê-la legalmente como patrimônio de nossa cidade vem ao encontro do momento de resgate e reestruturação vivenciados na agremiação ao longo dos últimos anos, com resultados de destaque no carnaval. Pessoalmente é uma honra ser autor desse projeto e poder brindar toda a comunidade com essa titulação”, explicou Binho Guimarães.



O presidente da agremiação, Marcelinho Calil, parabenizou a iniciativa do projeto e acredita que é motivo de orgulho, não apenas para componentes e torcedores da escola, mas para todos os sambistas do município, que amam e defendem as mais diversas agremiações.



“É sempre motivo de comemoração quando o samba, muitas vezes tão discriminado, consegue ser reconhecido pela sua relevância cultural. A Viradouro faz parte da história da cidade e trabalha incansavelmente para transformar cada vez mais sua quadra num polo, não só de entretenimento, mas de irradiação de cultura e de projetos sociais voltados à comunidade”, disse Marcelinho Calil.



A Unidos do Viradouro foi fundada em 24 de junho de 1946 em Niterói, município no qual baseia-se a sua sede até hoje. Por 39 anos destacou-se na folia niteroiense, conquistando 18 títulos. No carnaval carioca, a Viradouro estreou no antigo Grupo 4 e foi ascendendo até conquistar, em 1990, o campeonato do Grupo 1 com o enredo “só vale o escrito”.



Recentemente, a Unidos do Viradouro alcançou mais uma conquista para a sua história. Após os desfiles no carnaval deste ano, a Escola assumiu a liderança do Ranking Liesa (2018-2022), que é formado pelo somatório dos pontos obtidos nos últimos cinco anos.

Títulos da Viradouro:

• Campeã do Grupo Especial - 1997 e 2020

• Vice-Campeã do Grupo Especial - 2019

• Campeã do Grupo de Acesso - 1990, 2014 e 2018

• Campeã do Terceiro Grupo - 1989

• Campeã do Carnaval de Niterói - 1949, 1950, 1952, 1953, 1956, 1957, 1958, 1959, 1962, 1963, 1971, 1973, 1974, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984