São Gonçalo celebra Dia das Mães com concerto da Orquestra Municipal

A Orquestra Municipal de São Gonçalo está preparando um grande concerto em celebração ao Dia das Mães no Teatro Municipal, com entrada gratuita e distribuição de convites durante ação em rede social da Secretaria de Turismo e Cultura. O espetáculo, sob regência do maestro Paulo Guarany, vai contar com a participação especial de Maurício Mattar e Thiago Dê. A apresentação será nesta sexta-feira (6), às 19h.

“Será uma grande homenagem às mães gonçalenses. Preparamos um repertório especial que vai emocionar essas mulheres guerreiras em um dia tão especial”, disse o maestro Paulo Guarany.

No repertório da apresentação estão "Nem às paredes confesso", "Amor De Mãe", "Tom Carioca", "Meu Ébano", "Sangrando", com Thiago Dê, "Nada Apaga Essa Paixão", com Maurício Mattar, entre outros grandes sucessos da música brasileira.

A Orquestra Municipal de São Gonçalo conta com seis clarinetas, três flautas, quatro violinos, dois violoncelos, dois contrabaixos acústicos, cinco saxofones, quatro trompetes, quatro trombones, uma tuba, três trompas, um oboé, um fagote, bateria, percussão, baixo elétrico, violão, guitarra, teclado e 10 pessoas no coral.

Nesta quarta-feira (4), às 17h, a Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através de uma ação no Instagram (@turismoculturasg), 100 pares de ingressos para o espetáculo.

Serviço:

O Teatro Municipal fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo. Sexta (4), às 19h. Classificação etária: livre.