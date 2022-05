Viradouro anuncia permanência de carnavalesco e traz nova dupla de coreógrafos

Terceira colocada no Carnaval do Rio, a Viradouro comunicou nesta terça-feira (3) que o carnavalesco Tarcísio Zanon assumiu integralmente a parte artística da escola, já que Marcus Ferreira se despediu após optar por seguir carreira solo. Além disso, a agremiação anunciou outra novidade: a chegada dos coreógrafos da comissão de frente Priscilla Mota e Rodrigo Negri, que chegam para os lugares de Alex Neoral e Marcio Jahú.

O presidente da Viradouro, Marcelinho Calil, falou sobre a permanência de Tarcísio Zanon e a saída de Marcus Ferreira.

"Tarcísio, com todo seu talento e sensibilidade, seguirá a serviço da escola, que continuará não medindo esforços para dar vida aos projetos do premiado artista. Em nome de todos os integrantes da diretoria, segmentos e componentes de alas de comunidade, agradecemos a Marcus por todo amor, dedicação e empenho no trabalho apresentado até aqui e desejo muita sorte e sucesso na carreira. Você faz parte da história da nossa escola! Ao Tarcísio, nosso grande artista, desejamos muito sucesso nesse novo projeto! Que você brilhe ainda mais em 2023!", disse Calil

Sobre as chegadas de Priscilla Mota e Rodrigo Negri, a Viradouro comentou que "está segura de que a nova parceria renderá excelentes frutos para a escola e para o engrandecimento do espetáculo".

Priscilla Mota e Rodrigo Negri, novos coreógrafos da Viradouro | Foto: Divulgação

Veja as conquistas de Priscilla Mota e Rodrigo Negri:

- Quatro títulos: 2010, 2012 e 2014 (Unidos da Tijuca), e 2019 (Mangueira).

- Dezenas de premiações ao longo da carreira, entre elas três Estandartes de Ouro, sendo o terceiro agora, em 2022.

- Em eleição recente promovida pelo jornal O Globo, o trabalho da dupla foi escolhido, através de votação popular, como o de Melhor Comissão de Frente da história do Sambódromo, com o trabalho de 2010 (É Segredo!).