'Dona' de meme, norte-americana morre aos 16 anos; entenda!

Dona de uma famosa expressão facial que virou meme, além de ter sido estrela de um reality show infantil, a jovem Kailia Posey, de apenas 16 anos, morreu após sofrer um acidente de carro quando saía uma festa para estudantes. Segundo o portal “Page Six”, o acidente aconteceu em Las Vegas, mas um legista do condado de Clark, onde o acidente teria ocorrido, disse ao “Daily Mail” que eles não tinham registro sobre Posey em seu sistema. As informações foram divulgadas pelo Extra.

“Não tenho palavras nem pensamentos. Uma linda menina se foi. Por favor, nos dê privacidade enquanto lamentamos a perda de Kailia. Meu bebê para sempre”, publicou a mãe de Kailia, Marcy Posey Gatterman.

Também procurado pelo portal britânico, o médico legista do condado de Whatcom, Washington, onde Posey frequenta o ensino médio, se recusou a comentar sobre a morte da jovem.

Posey ganhou fama após estrelar a série “Toddlers and Tiaras”, do canal TLC, que acompanha famílias de crianças em concursos de beleza, com edições entre 2009 a 2013. A jovem se tornou um meme popular depois que foi pega sorrindo em uma das cenas do reality show.

Ela já acompanhava os concursos durante toda a infância e adolescência, tendo competido, mais recentemente, pelo título de Miss Washington Teen USA, em fevereiro. Entre as premiações que recebeu, Posey ganhou o título de Miss Lynden Teen USA, em 2021.