Diego Moura apresenta obras futuristas em mostra no Centro de Niterói

Serviço: O Centro Cultural Correios fica na Av. Rio Visconde do Rio Branco, 481, Centro - Niterói. A mostra, que fica em cartaz até o dia 18 junho, está aberta a visitação de segunda a sexta-feira, das 11h às 18h, e aos sábados, das 13h às 17h. A entrada é franca. (O espaço não abre aos domingos e feriados).

"Tenho muito orgulho de ser reconhecido como um artista de Niterói. Essa é uma terra de tantos talentos em diferentes vertentes da arte, que fico verdadeiramente agradecido com todo esse carinho que os niteroienses têm me dado. A minha primeira mostra do ano foi aqui na cidade e o legal é que agora o público vai poder conhecer minhas obras orgânicas. Quero levar os visitantes a um passeio por minhas fases artísticas, com obras que carregam a estética Pop, Surrealista, Cubista e Futurista. Em todas elas, uso o lúdico como ponto de partida para refletirmos sobre a nossa realidade".Com curadoria de Angelina Accetta, a mostra tem como foco despertar no espectador experiências ilógicas desafiando a compreensão que será sentida através dos traços expressivos, com um acentuado teor de extravagância:"O Diego Moura traz em seu trabalho uma leitura contemporânea sobre a sociedade e os sentimentos que habitam diferentes espaços e contextos sociais neste início de século. Tudo isso construído com a tecnologia como uma das ferramentas de arte. O trabalho do artista é reconhecido pela mídia, por fazer o uso do celular e de aplicativos digitais, para criar os esboços das artes, que posteriormente podem ser reproduzidas por ele em telas de algodão. E é o resultado de todo esse processo que estará disponível nesta mostra", destaca Angelina Accetta.A curadora ainda acrescenta que entre as 19 telas apresentadas na mostra, além das duas exclusivas sobre o carnaval, Moura também apresentará uma obra inédita da fase cubista e outras três da série Pop Art, que ganhou destaque internacional, em 2016, quando a cantora Lady Gaga comentou no Twitter que tinha amado o trabalho do niteroiense e que gostaria de comprar a arte que ele fez em sua homenagem."A obra de Diego está inteiramente contida na sequência de experiências perceptivas que o espectador vive e pode reviver indefinidamente no decorrer do diálogo estético. A sua obra somente existe com a condição de ser frequentada, sentida, explorada, experimentada e vivida", analisa Angelina Accetta.