Funarte convida famílias circenses para participação em edital

A Fundação Nacional de Artes – Funarte convida, por meio de um edital público nacional, famílias de circo para se inscreverem no Prêmio Funarte às Famílias Circenses e às Artes nas Localidades – Edição 2022. O concurso vai beneficiar 40 iniciativas no valor de R$ 15 mil e o total investido é de R$ 600 mil. O edital também contempla uma categoria voltada à acessibilidade, que premia ações de inclusão de pessoas com deficiência nas localidades. As inscrições gratuitas vão até o dia 13 de maio.

O objetivo do Prêmio Funarte às Famílias Circenses e às Artes nas Localidades – Edição 2022 é contribuir para o reconhecimento das ações que fortaleçam e articulem as cadeias e os arranjos produtivos locais; neste caso, as atividades artísticas e culturais que foram realizadas, historicamente, pelas famílias circenses nos territórios do Brasil.

As premiações serão concedidas a famílias que se dedicaram a apresentações, oficinas, palestras, intervenções, vivências, trocas de saberes e atividades de produção nas localidades, entre outras, de caráter fixo ou itinerante. Propostas que envolvam a linguagem circense e em execução por famílias de circo, também podem ser inscritas. Além da concessão de prêmios por iniciativas já empreendidas, o concurso contribuirá no incentivo e apoio à economia criativa local.

A categoria Pessoa Jurídica Acessibilidade é voltada a pessoas jurídicas que realizaram iniciativas artísticas e culturais que promoveram atividades ou ações que incluíram diretamente pessoas com deficiência nas localidades, contribuindo para a fruição dos bens, produtos e serviços culturais, a melhoria da qualidade de vida e o exercício do direito cultural deste público.

Com distribuição regionalizada, o programa engloba três categorias de divisão dos valores aos contemplados: Pessoa Física (representante de Família Circense): 20 prêmios, no total de R$ 300 mil; Pessoa Jurídica (Grupos circenses, Circos e Instituições com finalidade no segmento artístico): 15 prêmios, no total de R$ 225 mil; e Pessoa Jurídica Acessibilidade (Ações voltadas às pessoas com deficiência): cinco prêmios, no total de R$75 mil.

Integrantes de família circense, façam sua inscrição aqui: bit.ly/3EZTHpk

Outras ações, chamamentos públicos e editais da Funarte: www.funarte.gov.br