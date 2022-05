Janaína Xavier deixa Rede Globo após 23 anos

Depois de 23 anos de casa, a apresentadora Janaína Xavier deixa a rede Globo. Em seu texto no Instagram, a jornalista falou sobre a história que construiu dentro da emissora durante essas duas décadas e disse estar pronta para enfrentar novos desafios.

“Estou pronta para novas oportunidades e ansiosa pra encarar essas páginas em branco e começar a escrever uma nova história. No Rio, em Curitiba, em SP, ou em qualquer outro lugar. Obrigada, Globo! Obrigada, SporTv! Foi uma linda jornada!” disse ela em seu texto no instagram.

Nesses últimos anos, a apresentadora comandava a edição da manhã do ‘SporTV News’ na TV fechada. Em outubro do ano passado, ela aos 43 anos, deu à luz a sua segunda filha, Maria Vitória. Ela também é mãe de Maria Eduarda, de 12 anos, fruto que nasceu do seu casamento com o narrador Luiz Carlos Jr, que também atua no Sportv.