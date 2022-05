Silvio Santos volta ao seu programa e tem recorde de audiência

A noite do último domingo (1°) foi marcante para os telespectadores do SBT: a volta de Silvio Santos ao seu programa.

O retorno não poderia ocorrer da melhor forma: o 'Programa Silvio Santos' registrou audiência de 8,7 pontos, segundo o Ibope. A melhor audiência do ano da atração.

O programa ficou somente atrás do 'Fantástico', da TV Globo, que pontuou 19,3. O 'Domingo Espetacular', da Record, ficou em terceiro, com 8,3 pontos.

A volta de Silvio Santos ao programa contou com sua participação no 'Jogo das Três Pistas', com as presenças de Ratinho e sua filha Patrícia Abravanel. Ele também apresentou os quadros 'Jogo dos Pontinhos' e 'Não Erre a Letra'.

Silvio Santos estava afastado desde agosto de 2021 quando foi diagnosticado com covid-19. Desde então, o programa era apresentado por Patrícia Abravanel.