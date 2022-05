Viradouro comunica desligamento de coreógrafos

Terceira colocada no Carnaval 2022, a Viradouro anunciou nas redes sociais as saídas de Alex Neoral e Marcio Jahú, coreógrafos da comissão de frente da agremiação nas últimas três temporadas. O presidente da escola de samba, Marcelinho Calil, comentou sobre o desligamento da dupla e desejou sucesso a ambos.

Veja a nota:

Após três temporadas contando com Alex Neoral e Marcio Jahú em nosso elenco, é chegada a hora de nos despedirmos dessa dupla, que defendeu o quesito Comissão de Frente em nossa escola, e pela qual temos admiração e respeito.

Afinal, tivemos uma feliz parceria, com as conquistas de um vice-campeonato (2019), um campeonato com direito a um troféu Estandarte de Ouro de "Melhor Comissão de Frente" (2020) e um terceiro lugar (2022).Fica aqui meu carinho, em nome de toda a comunidade da Unidos do Viradouro, e o desejo de sucesso em futuros projetos.

Vocês fazem parte da história da nossa escola e estarão para sempre no coração da Família Viradouro.