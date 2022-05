Paz selada: após brigas, Nicole Bahls beija a barriga de Viviane Araújo

O reencontro de milhões! Ao que tudo indica as desavenças entre Nicole Bahls e Viviane Araújo ficaram mesmo no passado. Ex-inimigas declaradas, as duas surpreenderam a todos que estavam na Sapucaí quando trocaram carinhos e abraços.

O reencontro aconteceu na madrugada deste domingo (01), num camarote, durante os desfiles das escolas de Campeãs do Rio. Ao avistar Viviane Araújo, grávida, Nicole fez questão de cumprimenta-lá com um abraço e até deu um beijinho na barriga dela.

"Carinho, carinho e amor", escreveu a apresentadora na legenda da foto postada em seu Instagram.

Para quem não se lembra, as duas travaram uma batalha no reality Show ‘A Fazenda’ em 2012. O motivo para desavença era o então noivo de Viviane, Radamés. Na época, a futura mamãe disse que Nicole havia dado em cima do jogador. Já a apresentaadora contou em entrevistas que foi Radamés quem a procurava quando ele já estava com Viviane.