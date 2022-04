Projeto Gerson abre o núcleo em Santa Bárbara em Niterói

* Por Agnes Aguiar

O Projeto Gerson, encabeçado pelo Instituto Canhotinha de Ouro e com apoio da Prefeitura de Niterói e outros apoiadores, finalmente abrirá o seu 11º núcleo em Niterói. O novo local será em Santa Bárbara, na Praça João Saldanha. A inauguração está prevista para este sábado (30), às 9h30.

Mas você conhece o Projeto Gerson? É um projeto que visa ajudar as crianças e adolescente que vivem em lugares de vulnerabilidade. O projeto já ajudou mais de 10.000 crianças e jovens. Vem mostrando e dando oportunidades para esses jovens escolham e trilhem um caminho de bem. E como faz para participar? Bom, a única coisa pedida é que a criança ou adolescente esteja matriculado na rede pública de ensino. E que esteja entre os 5 aos 16 anos.

Patrícia, filha do Gerson Canhotinha e presidente do Instituto Canhotinha de Ouro, disse que "Já são mais de 10.000 crianças e jovens, com diversas histórias diferentes, a gente tem histórias de superação e que nos fazem acreditar que o trabalho vem dando bons frutos e dando certo"

O projeto não atrapalha na ida para a escola, já que ele se adapta a disponibilidade do aluno, caso estude de manhã, pode participar de tarde ou então o contrário.

O Projeto Gerson irá fazer agora em maio, 24 anos na cidade de Niterói e além dos esportes, ele oferece também, uma parceria com a Unimed, com serviços odontológicos e passa por atividades pedagógicas e também gastronômicas. Além disse, os professores são ex-jogadores de futebol e professores de educação física.

A inauguração do Núcleo Santa Bárbara, era pra ter acontecido em 2020, porém a pandemia atrasou o projeto, mas isso não impediu que eles parassem. O projeto Gerson se adaptou ao online e continuo por lá, deixando os alunos ainda ligados ao projeto e trazendo dinâmicas com pais e estudantes.

Para esse novo núcleo, já não existem mais vagas, todas elas já foram preenchidas, porém existe a fila de espera. Este núcleo que será aberto, neste sábado, dia 30 de abril, às 9h30 da manhã.

* Estagiária sob supervisão de Sérgio Soares