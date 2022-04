Centro Cultural Paschoal Carlos Magno recebe 'Teatro de Fantoche' no domingo (1º)

Neste domingo, dia 1de maio, às 10h, ‘Teatro de Fantoche’, com tia Jana, é a atração do “Varandinha do Paschoal”, no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno.

O teatro é conduzido por Janaina Marques, artista e animadora Cultural, que trabalha com fantoche de teatro há 20 anos. A peça “A mentira não leva a nada, festival na floresta e perfume do amor” apresenta a personagem chamada Mariazinha, que possui costumes nada legais. Durante o espetáculo, de uma forma lúdica, ela aprende a praticar boas ações.

O “Varandinha do Paschoal” é indicado a toda a família e acontece aos domingos.

Programação mensal:

01/05 - Teatro de Fantoche

08/05 - Recreação de dias das Mães com Beart

15/05 - Violúdico - Cantação de História

22/05 - Pão de ló e o Mágico

29/05 – Ibeu contação de história e Bia Miranda canta infantil





Serviço:

“Varandinha do Paschoal”

Todos os domingos, às 10h

Local: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno (Campo de São Bento)

Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - Icaraí, Niterói

Entrada Gratuita

Informações: (21) 2610-5748 | niteroiccpcm@gmail.com | | facebook.com/ccpcm | @ccpcm