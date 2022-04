Centro Cultural da Câmara Municipal de SG realiza exposição com releituras de Van Gogh

O Centro Cultural George Savalla Gomes, localizado na Câmara Municipal de São Gonçalo, irá realizar a exposição comemorativa 'Vem Sentir Van Gogh' (o nome brinca com o primeiro nome do pintor - Vem Sentir = Vicente). A ideia é que 12 artistas convidados pelo espaço, e também estudantes da Escola de Belas Artes, façam releituras do quadro do famoso pintor pós-impressionista holandês.

O evento foi idealizado há cerca de 15 dias, pela funcionária de carreira da Câmara Marina Ribeiro, mais conhecida como Marina Morena, ela estava em uma exposição de Van Gogh na Casa França Brasil, no Centro do Rio. Lá, ela pensou e resolveu trazer uma experiência do tipo para os gonçalenses e contou com o apoio do presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo Alécio Bredas e do diretor geral Marco Brazil.

"Muita gente não sabe nem quem foi Vicente Van Gogh e a partir daí eu pensei em trazer releituras de quadros dele para a população conhecer. Pedi a ajuda de um amigo, o artista e paisagista Claudio Cruz, que inclusive vai expor alguns quadros, e ele me indicou outras pessoas para ajudar no projeto", afirmou ela que é curadora do espaço.

A exposição ocorrerá no Centro Cultural que fica na Câmara Municipal de São Gonçalo, localizada na Rua Doutor Francisco Portela, 2814, no bairro Zé Garoto. O evento funcionará do dia 02 ao dia 31 de maio, nos seguintes horários: de segunda a quinta das 10h às 17h e às sexta das 10h às 14h.

"A gente espera que venha um grande público por ser algo diferenciado. Esperamos que as pessoas fiquem curiosas e passem por aqui e queiram ver o evento. O presidente da Câmara vai homenagear os artistas com uma Moção Honrosa, a partir das 14h do primeiro dia de exposição, e aplausos pelos trabalhos aqui expostos", afirmou Marina.

