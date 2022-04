Grupo de trap de gonçalense realiza show em Niterói nesta sexta (29)

O grupo de trap denominado 4° Distrito, que nasceu em São Gonçalo, se prepara para realizar um show nesta sexta-feira (29), a partir das 22h, na Palm Night Club, em Piratininga, bairro de Niterói. Eles serão uma das atrações do show que ainda conta com nomes como Bertolossi do Martins, Oruam, DJ Carol Santanna e outros. O evento de hoje é mais uma conquista para os sete garotos do grupo de trap que estão determinados a ganhar o país com a música.

Os sete jovens do grupo são conhecidos no cenário do trap como: Gblack, Zeek, Yxng, Frajado, Luc, Din!z e Saulin. Eles começaram como muitos outros, nas rodas de rap do município de São Gonçalo, mas foi em 2020 que eles resolveram se unir. Todos eles participavam da mesma gravada, a Amsterdam Records, fundada por Zeek e GBlack, e perceberam que juntos tinham um grande potencial. Assim nasceu o 4° Distrito, que faz referência ao quarto distrito de São Gonçalo, onde todos os integrantes do grupo nasceram.

Depois disso, eles lançaram suas músicas, que falam sobre histórias do dia a dia, e conquistaram fãs. As principais canções deles são “Bruxa” e “100Melodia”, que estão disponíveis nas plataformas digitais deles. Os meninos também tiveram a chance de abrir shows de artistas como Delacruz, por exemplo, conhecido no cenário nacional. Eles esperam um dia poderem ser como outros gonçalenses que hoje possuem legiões de fãs e destaque, como Orochi, Pelé Mil flows e Knust.

Yxng, do 4° Distrito, acredita que o grupo está movimentando a cena do trap novamente e dando voz para nova gerações do estilo musical. Já Frajado acredita que o grupo vem amadurecendo e todos estão se tornando artistas cada vez melhores. "Na minha opinião todos do grupo estão mais maduros como pessoa e principalmente como artistas, na minha opinião o que vem mudando é a valorização do trabalho em si, é gratificante sentir que as pessoas te veem como um artista, estamos começando a colher o fruto do nosso esforço, tendo diversos shows pra fazer", contou.

O evento de hoje (29), é um marco para os garotos, que esperam cada vez mais conquistar um lugar no cenário do trap nacional.

Para quem quiser acompanhar o 4° Distrito na internet, eles estão no Instagram (@4dt.rec), no Youtube (4° Distrito Rec.) e no Spotify (4° Distrito).

Serviço:

Para quem quiser comprar os ingressos para o show de hoje, eles estão disponíveis no link: http://www.ingressocerto.com/palmclub e custam R$ 30,00 mais taxa.