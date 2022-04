Ex-BBB Rodrigo Mussi recebe alta do hospital em São Paulo

O ex-BBB Rodrigo Mussi recebeu alta do Hospital das Clínicas, nesta quinta-feira (28), após passar quase um mês internado depois de sofrer um acidente de carro no dia 31 de março. A informação foi divulgada pelo perfil do próprio ex-participante do reality.

No comunicado, a família de Rodrigo informa que ele foi transferido para a reabilitação intensiva e segue focado na recuperação. Ele, que tem 36 anos, vem se recuperado desde março das lesões causadas pelo acidente de carro. Mussi passou por várias cirurgias em diferentes partes do corpo.

As redes sociais de Mussi tem sido administradas pela família dele para informar o quadro de saúde do ex-BBB. O irmão dele, Bruno Mussi, também usava o próprio perfil para compartilhar as atualizações.

Nos comentários da nova publicação, Gui Napolitano, ex-BBB e amigo de Rodrigo, comemorou a melhora do paulista. "Deus é maravilhoso! Você é forte irmão ❤️", escreveu ele.