Paulo Barros está de volta à Vila Isabel

A Unidos de Vila Isabel anunciou a volta do carnavalesco Paulo Barros para o carnaval 2023. O nome de Paulo vinha sendo fortemente especulado mesmo antes dos desfiles deste ano. Ele chega para o lugar de Edson Pereira.

"Voltar para Vila é voltar para um lugar onde deixei uma equipe que eu tive a felicidade de reencontrar. Quando eu saí da Vila, montamos uma equipe maravilhosa. Hoje, retorno os encontrando que tem uma afinidade, comunicação e parceria que não dá pra traduzir", disse Paulo Barros.

Antes mesmo do anúncio oficial da Vila Isabel, Paulo Barros postou uma foto com a camisa da escola anunciando o retorno. "Feliz por estar de volta! Obrigado, Luiz Guimarães [presidente da Vila Isabel]", escreveu o carnavalesco.

Paulo começou sua trajetória no carnaval em 1994 e tem quatro títulos no Grupo Especial, três com a Unidos da Tijuca e um com a Portela.