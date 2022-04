Espaço Cultural Correios Niterói recebe novas exposições; veja!

O Espaço Cultural Correios recebe, entre os dias 30 de abril e 11 de junho as exposições 'Guanabara' do artista visual Mayer, e 'Saudades do Carlos', de Gilda Lima.

A mostra propõe-se a empreender uma escavação na memória cultural do nativo do Rio de Janeiro em busca de camadas de uma ancestralidade comum. Como um arqueólogo da imagem, o artista escava e coleta vestígios materiais e simbólicos dos povos antigos, a partir dos sítios arqueológicos do litoral brasileiro nomeados de sambaquis, apresentando obras que revelam cores e elementos por subtração e acumulação. Seria o homem do sambaqui o primeiro carioca?

Guanabara reúne obras resultado dessa busca ancestral. O artista escava suas telas de madeira revelando o que se esconde sob a tinta, sob o solo. Qual resultado da escavação dessas memórias ancestrais? A abertura acontece no dia 30 de abril, das 13h às 17h.

Já a exposição 'Saudades do Carlos', da artista Gilda Lima, apresenta em postais um namoro pré-modernista. A exposição é construída a partir de postais escritos e enviados entre 1911 e 1914 pelos Correios do Rio de Janeiro. Eles contam a história de um namoro, permitindo, ao mesmo tempo, uma visão privilegiada da vida cotidiana da época.

Composta por 50 cartões postais, a exposição retrata uma troca de correspondência entre um homem chamado Carlos e sua amada, no período compreendido entre 1911 e 1914.

Além de revelar o cotidiano histórico daquela época, a artista propõe ao visitante a elaboração de uma construção de uma memória afetiva, por meio de um deslocamento temporal e cultural. Assim, ao fruir das imagens dos postais e do conteúdo digitado das mensagens trocadas, pode-se dispor de elementos para reconstituir as relações sociais e amorosas da sociedade.





Serviço

“Guanabara” – Mayer

Argumentos transversais: MaDu Gaspar, Alexandre Giavanelli, Marcos Paulo Salles Machado, Andrei Santos,

Claudia Rodrigues Carvalho

Abertura: 30 de abril das 13h às 17h

Visitação: até 11 de junho de 2022

De segunda a sexta das 11h às 18h, sábados das 13h às 17h Exceto feriados. A entrada é franca.

Espaço Cultural Correios Niterói

Av. Visconde do Rio Branco, 481, Centro – Niterói (em frente à estação das Barcas).





