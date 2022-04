A Rotina do Avesso será apresentada no Teatro Municipal de SG

O palco do Teatro Municipal de São Gonçalo receberá o espetáculo a Rotina do Avesso, neste sábado (30), às 20h. A peça, da escola de teatro Oficina Versátil, conta com cinco esquetes. Cada uma delas apresenta situações diferentes do nosso cotidiano, que faz uma crítica social diante das adversidades.

A Rotina do Avesso é um espetáculo da escola de teatro Oficina Versátil com a direção de Marcelo de Andrade e texto de Gabriel da Rocha.



Serviço:

Teatro Municipal de São Gonçalo

Rua: Doutor Felíciano Sodré, 100

Ingresso: R$ 25,00