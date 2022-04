Carnaval: seis escolas vão participar do 'Desfile das Campeãs'

A Grande Rio se consagrou campeã do carnaval 2022 do Rio de Janeiro. Porém, a agremiação e mais cinco escolas ainda terão que 'sambar' na Avenida. As seis escolas bem mais colocadas vão participar do 'Desfile das Campeãs', no sábado (30).

Quem abrirá os desfiles será a Acadêmicos do Salgueiro, que terminou na 6ª posição, enquanto a campeã Grande Rio será a última.

Veja a ordem dos desfiles:

Acadêmicos do Salgueiro (6º lugar)

Portela (5º lugar)

Unidos de Vila Isabel (4º lugar)

Unidos do Viradouro (3º lugar)

Beija-Flor de Nilópolis (vice-campeã)

Acadêmicos do Grande Rio (campeã)