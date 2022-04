Arthur Aguiar é o campeão do BBB22

O ator Arthur Aguiar confirmou seu favoritismo e se sagrou campeão do Big Brother Brasil 22. O atleta Paulo André ficou em segundo e Douglas Silva, o DG, fechou o pódio do programa.

Arthur se tornou campeão após receber 68,96% dos mais de 700 milhões de votos. PA recebeu 29,91% e DG ficou bem atrás com apenas 1,12% da votação.

Desde o início do programa, Arthur já aparecia entre os grandes favoritos. A rivalidade dele com Jade Picon fez crescer ainda mais a torcida pelo ator, que transformava cada paredão do Arthur em simples protocolo, mesmo o participante não sabendo de como ia a votação.

Com o titulo, Arthur Aguiar levou R$ 1,5 milhão e mais um Fiat Pulse Abarth.