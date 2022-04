Anitta demonstra interesse por Murilo Benício: 'É solteiro?'

O ator Murilo Benício, de 50 anos, que tem no currículo ex-namoradas como Débora Falabella, Alessandra Negrini e Giovanna Antonelli, foi cobiçado por nada mais nada menos que a cantora Anitta. A dona do hit Envolver comentou sobre o ator em uma publicação no Instagram e gerou comentários de fãs que shippam o casal.

Anitta comentou sobre Benício em um vídeo no qual aparecem diversos personagens do ator em diferentes projetos. A publicação foi postada em um Instagram de fofoca. Anitta escreveu: "Ai gente... é solteiro? Pq não quero ficar cobiçando bofe alheio (carinha triste)".

Muita gente viu o comentário da Poderosa e mostrou apoio ao romance. "Eu já to shippando", escreveu um internauta que quis dizer que torce pelo casal. "Tá solteiro", escreveu outra pessoa respondendo à cantora. No entanto, um outro internauta levantou a hipótese de que Benício estaria namorando a jornalista Cecília Malan, que mora na Inglaterra. "@anitta acho que está comprometido com Cecília malan, jornalista da globo (sic)", escreveu.

O jornalista Lucas Pasin, do Uol, teria afirmado que sim, Murilo vive um romance com a jornalista. O ator, inclusive, visita a amada com frequência no país da rainha. E você? O que acha? Acha que o romance daria certo?