BBB22: Arthur, DG ou PA, quem irá ganhar esta edição do programa?

E chegamos ao dia da grande final do BBB22 e a questão que fica é: quem irá ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão? Arthur Aguiar, Douglas Silva (DG) e Paulo André (PA) são os três finalistas do programa que disputam o prêmio e, coincidentemente, os três são aliados no jogo e fazem parte do grupo 'Camarote', formado por artistas, que também contou com nomes como Maria, Naiara Azevedo, Jade Picon, Pedro Scooby, Brunna Gonçalves e outros na edição deste ano.

A torcida, segundo enquetes do Twitter e da internet, estão divididas e o vencedor poderá ser decidido até o final do dia de hoje. Muita gente está torcendo pelo ator Arthur Aguiar e ele pode ser o favorito para ganhar a competição, no entanto, PA e DG seguem na disputa, com mutirões ocorrendo a favor deles. Jade Picon e Pedro Scooby, por exemplo, estão organizando mutirões a favor do atleta de atletismo. Já Regina Casé se mostrou a favor de Douglas Silva.

Arthur Aguiar é um dos favoritos do público desde o seu embate com Jade Picon, ainda no início do programa. Eles, inclusive, disputaram o paredão com mais votos desta edição do reality. A influencer deixou a casa com uma alta porcentagem. Arthur, no entanto, também é um personagem que divide a opinião do público, enquanto uns amam as atitudes dele e o enaltecem, outros acreditam que ele seja egoísta. O que você acha?

Já Douglas Silva é o ator que entrou no programa e já esbanjou simpatia desde o primeiro dia. Ele foi o primeiro líder desta edição do BBB e, apesar de quase ter deixado a casa no paredão com Naiara Azevedo, seguiu firme e forte na disputa. Apesar disso, muitos criticaram que ele não estava jogando no início do programa.

Paulo André é atleta olímpico e chama a atenção desde o primeiro dia pelo seu carisma e beleza física. Além disso, ele compartilhou sua história com o público e os planos para ajudar a criar seu filho com o dinheiro que ganhar com o prêmio da competição. Ele teve destaque em diversas provas, vencendo uma grande parte delas. Muitos brothers do programa, no entanto, falavam que ele vivia na sombra de Scooby, seu grande aliado, e o consideravam uma 'planta'.

PA se tornou amigo do surfista Pedro Scooby no programa e viveu um romance com Jade Picon. Douglas Silva também foi um dos brothers que mais se aliou ao surfista e ao atleta de atletismo na casa. Eles estavam juntos desde a semana 1. Arthur Aguiar chegou alguns dias e demorou um pouco para se unir aos grupos, mas acabou ficando também com Scooby, PA e Douglas Silva, apesar de ter também um elo forte com Tiago Abravanel, que desistiu do programa. Ao final, os quatro se juntaram também com Gustavo, que foi eliminado do programa há algumas semanas e viveu um romance com a médica Laís Caldas.

E aí? Depois de acompanhar esses três meses de programa para quem vai sua torcida? Arthur, Douglas ou PA?