Niterói anuncia campeãs do Carnaval nesta terça-feira (26)

A Prefeitura de Niterói vai realizar, nesta terça-feira (26), a apuração do desfile do grupo especial do Carnaval 2022 a partir das 18h, no Clube Canto do Rio, no bairro de São Domingos. A apuração será transmitida ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Niterói: @niteroipref (Instagram) e @PrefeituraMunicipaldeNiteroi (Facebook). Este ano, ao todo, 31 agremiações se apresentaram no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, contou sobre a alegria da volta do Carnaval de Niterói este ano.

“Após um longo período desafiador, poder reviver essa emoção foi simplesmente incrível! Atuamos em todas as frentes para realizar um carnaval com toda a estrutura e isso contribuiu para avançarmos na qualidade e na visibilidade desta celebração tão importante. O carnaval foi realizado pela primeira vez no Caminho Niemeyer, com toda a segurança e infraestrutura. Foi histórico! Foi uma emoção enorme poder ver esse trabalho tão lindo realizado pelas comunidades da nossa cidade. Parabéns a todas as escolas pelo desempenho e trabalho neste lindo carnaval”, declarou o prefeito.

Este ano, foram 31 agremiações que produziram o carnaval niteroiense em três dias de desfile O primeiro dia foi marcado pelo desfile das escolas do grupo B, que passaram pela avenida na quinta-feira. No sábado foi a vez das escolas do Grupo A levarem alegria aos foliões. As escolas do Grupo C encerram a festa no domingo. Os desfiles tiveram transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Niterói. O Caminho Niemeyer se transformou em uma arena por onde passaram mais de 45 mil pessoas nos três dias de desfile.

Consulta pública – Além da apuração oficial dos jurados para a melhor escola do Carnaval 2022, a Prefeitura promove uma consulta pública on-line para escolher a melhor agremiação de cada grupo (A, B e C). Esta é a primeira vez na história do Carnaval niteroiense que haverá votação popular para a escolha das melhores agremiações. As vencedoras serão anunciadas na terça-feira (26), a partir das 18 horas, quando acontece a apuração das notas dos jurados.A consulta está no ar desde quinta-feira (21), quando começou o desfile com a apresentação das escolas do grupo B. O público pode votar até a próxima terça-feira (26), às 17 horas. A pesquisa pode ser acessada no Colab, tanto pelo link (http://consultas.colab.re/carnavalniteroi) como baixando o aplicativo pelo celular.

O Carnaval Niterói 2022 é uma realização da Prefeitura Municipal por meio da Neltur – Niterói Empresa de Lazer e Turismo, com apoio do Grupo Executivo do Caminho Niemeyer, das Ligas das Escolas de Samba: UESBCN (União das Escolas de Samba e Blocos de Carnaval de Niterói) e Lesnit; Secretaria de Saúde – SAMU -, Polícia Militar; Corpo de Bombeiros; SEOP – Secretaria de Ordem Pública com a Guarda Municipal; CLIN – Companhia de Limpeza de Niterói –, SECONSER – Secretaria de Conservação e Serviços Públicos – e a NitTrans – Companhia de Trânsito de Niterói.