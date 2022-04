Desfile no Caminho Niemeyer, em Niterói, tem aprovação de foliões e das escolas de samba

Os diretores das escolas de samba de Niterói, foliões e cerca de 45 mil pessoas aplaudiram e aprovaram o desfile oficial das escolas de samba de Niterói, pela primeira vez, no Caminho Niemeyer, no centro de Niterói, do dia 21 a 24 de abril, sendo que no dia 22, houve apenas shows no local.

O Carnaval Niterói 2022, realizado pela Prefeitura Municipal, através da Neltur – Niterói Empresa de Lazer e Turismo -, foi marcado por uma explosão de alegria durante os três dias de folia, no Caminho Niemeyer, com foliões de todas as idades que encheram as arquibancadas da nova passarela do samba. Na Passarela, que será denominada jornalista Mário Dias, as escolas e grupos brilharam com desfiles primorosos e caprichados, emocionando a população, ávida para curtir esta grande festa popular da cidade!

A grande festa começou no dia 21, quinta-feira com o desfile do Grupo B formado pelas agremiações Amigos da Ciclovia, União da Engenhoca, Império de Arariboia, Banda Batistão, Bem Amado, Paraíso do Bonfim, Balanço do Fonseca, Cacique da São José e Tá Rindo Por quê?, além da Bafo do Tigre que não desfilou por problemas técnicos.

No sábado, dia 23, o grupo A lotou ainda mais a passarela do samba com os desfiles das escolas de samba Sabiá, Alegria da Zona Norte, Mocidade de Icaraí, Magnólia Brasil, Experimenta da Ilha, Folia do Viradouro, Unidos da Região Oceânica, Souza Soares, Unidos do Sacramento, encerrando a noite com a Combinados do Amor.

No domingo, dia 24 encerraram o carnaval em Niterói a Império de Charitas, União do Maruí, Independente do Boaçu, Grilo da Fonte, Barro Vermelho, Fora de Casa, Garra de Ouro, Unidos do Castro, Galo de Ouro, Grupo dos 15 e Mistura da Raça fechou, já na madrugada de segunda-feira.

Muitas personalidades do samba prestigiaram a festa, além de autoridades. O prefeito de Niterói, Axel Grael e o Vice-Prefeito Paulo Bagueira, acompanhados das esposas Christa Vogel Grael e Raíssa Machado, respectivamente, que realizaram a abertura do Carnaval Niterói 2022 prestigiando essa grande manifestação da cultura popular da cidade.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, que aprovou a ida do desfile para o Caminho Niemeyer, ressaltou a emoção e a alegria vivida na abertura da folia com toda segurança e estrutura. “Estamos realizando um carnaval histórico”, destacou, elogiando todas agremiações, as ligas, as secretarias e órgãos envolvidos e a realizadora do evento, a Neltur.

Para Paulo Bagueira sua ideia foi aprovada pois os sambistas de Niterói sempre lutaram para ter um local digno dos desfiles: “Minha ideia de ser no Caminho Niemeyer, foi iniciada lá atrás, e com essa estrutura montada, deu mais dignidade às escolas de samba. Esse é o primeiro ano da mudança e o que vemos são os integrantes das escolas de samba satisfeitos e as pessoas que vieram assistir também. A gente plantou e agora estamos colhendo bons frutos, pois o Caminho Niemeyer é um local que oferece toda estrutura e dessa forma o público e as escolas gostaram”, concluiu o Vice-Prefeito de Niterói.

E essa mudança agradou também o Presidente da Comissão do Carnaval, Anderson Pipico: “Foi um acerto trazer o carnaval pro Caminho Niemeyer, ofereceu mais conforto ao público e a gente fecha hoje com chave de ouro essa grande festa”, afirmou.

O presidente da Neltur, Paulo Novaes, ressaltou que o processo de melhoria do carnaval está dando certo e que a ida para o Caminho Niemeyer dará um novo impacto ao evento e um grande apelo turístico a cidade. “Começamos a profissionalizar o evento com nova organização no desfile, estrutura de montagem e ao fundamental apoio da Prefeitura e da parceria com quase todos órgãos municipais, além da PM e Corpo de Bombeiros.

Novaes também explicou que a mudança da Rua da Conceição para o Caminho Niemeyer facilitou o acesso do público pela proximidade com o Terminal de ônibus e evitou qualquer transtorno para o comércio do centro.

Esta nova configuração do carnaval além da importância para o turismo, fomentará a economia e novos empregos”, ressaltou Novaes.

Além da animação dos foliões e dos sambistas, pode-se dizer que no balanço geral foi um Carnaval tranquilo, pois não houveram ocorrências graves nos dias de desfile, segundo os guardas municipais M. Fernandes e o Coordenador da Guarda, Azevedo: “Foi tudo muito tranquilo, não teve tumulto e o controle de acesso ao local favoreceu nosso trabalho”, afirmaram.

A Supervisora Peixoto, do Corpo de Bombeiros e o Supervisor do Posto Médico Vida UTI Emergências Médicas, Ricardo Brosig, registraram 11 intercorrências nos três dias de desfile que foram em sua maioria, casos de cefaleia, queda de pressão e hipotensão. Dois casos distintos que foi de uma adolescente de 14 anos, que ficou desacordada por uso de entorpecentes e bebida alcóolica simultaneamente e um infarto, foram encaminhados para a UPA Fonseca e hospital CPN, respectivamente.

O Carnaval Niterói 2022 é uma realização da Prefeitura Municipal através da Neltur – Niterói Empresa de Lazer e Turismo, com apoio do Grupo Executivo do Caminho Niemeyer, das Ligas das Escolas de Samba: UESBCN (União das Escolas de Samba e Blocos de Carnaval de Niterói) e Lesnit; Secretaria de Saúde – SAMU -, Polícia Militar; Corpo de Bombeiros; SEOP – Secretaria de Ordem Pública com a Guarda Municipal; CLIN – Companhia de Limpeza de Niterói –, SECONSER – Secretaria de Conservação e Serviços Públicos – e a NitTrans – Companhia de Trânsito de Niterói.

A apuração do Carnaval Niterói 2022 será no dia 26, terça-feira, a partir das 18h, no clube Canto do Rio.