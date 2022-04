Ex-BBB Maria é furtada ao entrar em camarote na Sapucaí

A ex-BBB Maria, que foi expulsa desta edição do reality após bater com um balde na cabeça de Natália Deodato, foi furtada na Sapucaí no último domingo (24). Ela contou em sua rede social que estava chegando na entrada do 'Nosso Camarote', que fica na Sapucaí, para encontrar seus amigos, quando foi recebida por fãs na porta do local. Lá, ela começou a tirar foto com seus admiradores quando uma pessoa, que ela não sabe quem é, abriu sua bolsa e furtou sua carteira com os documentos e seu celular. Ela contou que está bem e que conseguiu curtir sua noite após o fato.

A informação de que ela teria sido furtada começou a circular em Instagrans de fofocas. Maria, então, usou seu Stories para contar o que teria ocorrido.

"Gente, tá tudo bem! Eu estava sumida até agora porque eu estava dormindo. Eu acordei e fui fofocar com o meu amigo e agora estou indo para a rua com a minha carteira de trabalho né galera? Porque pegaram o meu celular e a minha carteira. Foi na porta do 'Nosso Camarote' quando eu estava entrando no camarote, uma entrada do lado de fora, e muita gente me abordou para tirar foto, eu estava tirando foto com todo mundo e aproveitaram para abrir a minha bolsa, pegaram meu celular e minha carteira e quando eu percebi avisei a todo mundo", contou ela.

Depois disso, apesar da situação, Maria contou que ficou nervosa, mas encontrou seus amigos no camarote e ficou bem. "Eu encontrei todo mundo, aí vi meus amigos, revi muita gente, conheci muita gente também, foi uma noite tranquila", disse ela que finalizou contando que ficou até às 9h da manhã na rua e que está tudo bem agora.