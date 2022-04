Poeta brasileiro Marcelo Girard participa da primeira copa de Poesia de Portugal

A Copa de Poesia - Portugal, organizada pela “cronopolis.org” e “Academia Sereníssima Letra”, realizará, nos dias 1 e 8 de maio de 2022, a sua terceira edição com representantes de Portugal, Brasil e Rússia. A Copa, que teve as duas primeiras edições no Brasil, será sediada em Lisboa sob a tutoria da escritora Joana Pereira. Quatro equipes irão disputar o primeiro lugar sob a liderança de Carlos Palmito, Ana Sofia, Cidália Santos e Marcos André. Ao todo serão 16 participantes, ou seja, quatro por equipe, assim distribuídos: Equipe Fernando Pessoa (líder: Carlos Palmito): Tiago Roque, Cátia Santos, Beatriz Santos e Lisa Lynn Ericson. Equipe Florbela Espanca (líder: Ana Sofia): Emily Barreto, Tiago dos Santos, Valmir Jordão e Jesseh Silva. Equipe Luís de Camões (líder: Cidália Santos): Júlio Lourenço, Luís Aguiar, Susana Moreira e Ana Paula Pereira. Equipe Cora Coralina (líder: Marcos André): Vanessa Barretto, Manisvaldo Jorge, Márcia Neves e Marcelo Girard. http://marcelogirard.com/



SOBRE O POETA

Marcelo Girard é carioca, poeta e compositor. Em 1990 com apenas 16 anos lançou o polêmico livro de poesia O Dente Cariado De Cristo, em 1999 Raivódio Poesia Mix.

Em 2005 com prefácio do crítico literário de O Globo, André Luis Mansur, lança O Perfume do átomo. E em 2016 lança nas plataformas digitais Dublê De Figurante.

Foi criador da primeira rádio de poesia e literatura do Brasil fundada em 2007 até 2020.

É editor-chefe de jornais e revistas on-line no Brasil. Em julho de 2021 foi publicado pela Academia Brasileira de Letras na Revista da instituição com 6 (seis) poemas.

O poeta participou de coletâneas com autores como: Ferreira Gullar, Olga Savary e o imortal Antônio Carlos Secchin e diversos eventos, feiras literárias, Bienais e exposições nestes 30 anos de poesia. Conheça mais do autor no site marcelogirard.com

A transmissão será ao vivo pela TV Cronópolis (YouTube), sempre às 18 horas (horário de Portugal) e Joana Pereira, além de anfitriã, será a apresentadora do evento. O nome dos jurados ainda não foram divulgados.

“Nenhum outro meio literário teve o compromisso de trabalhar para o encontro de poetas da língua portuguesa. Vemos isso como uma forma de libertação dos nossos medos, durante o período de pandemia que atravessamos, e de inter-ajuda na divulgação dos escritores independentes, que, como é do conhecimento geral, percorrem um caminho difícil para a visibilidade dos seus escritos.” diz R H dos Reis, fundador e um dos dirigentes da Cronópolis, ainda acrescenta: “Acho que nunca se escreveu tanto como agora. As pessoas querem escrever, querem falar de suas angústias, para não perderem a cabeça… é uma forma de se protegerem e de se expressarem sobre tudo o que está acontecendo.”

SOBRE A CRONÓPOLIS

Cronópolis é um site criado em 2021, durante a pandemia do Coronavírus, e é um espaço especializado na divulgação de crônicas, contos, poemas e outras atividades literárias. Em novembro de 2021 realizou a primeira Copa de Poesia e ganhou forte representação entre os escritores de todo Brasil, em janeiro de 2022 realizou a segunda edição da Copa e conseguiu reunir também escritores de Portugal e Venezuela. A COPA DE POESIA já divulgou o trabalho de 64 poetas e estimulou a produção de 288 poesias. .