Antes mesmo do desfile de hoje, Vila já acerta com Paulo Barros

Quase entrando na Marquês de Sapucaí, a Vila Isabel anuncia que já tem um novo carnavalesco para 2023. Paulo Barros irá deixar a Paraíso do Tuiuti e assinará para comandar o carnaval da Vila Isabel em 2023.

A confirmação veio depois do patrono, Capitão Guimarães dar uma entrevista para a Rádio Tupi. "Ele foi contratado e é um bom carnavalesco, o anúncio só foi um pouco antecipado, deveria ter esperado", falou. O presidente da Vila confirmou ainda que o anúncio oficial será feito depois do desfile do Tuiuti na Sapucaí, para se manter o respeito com a agremiação de São Cristóvão.

As duas escolas irão se apresentar no Sambódromo nesta segunda noite de desfiles do Grupo Especial. A Paraíso do Tuiuti será a primeira a entrar na Avenida, às 22h, com o enredo "Ka ríba tí ÿe", de Paulo Barros, que homenageará a luta e resistência das pessoas negras, tendo relação com os personagens aos orixás do candomblé.

Já na madrugada de domingo, quem entra é a Unidos de Vila Isabel, para encerrar os desfiles do Grupo Especial. O samba contará a história e o legado de Martinho da Vila. Com enredo assinado pelo carnavalesco Edson Pereira, a escola irá mostrar para o público o "Canta, canta, minha gente! A Vila é de Martinho", prevista para entrar na Sapucaí entre às 3h e 3h50.