Viih Tube revela assédio na saída de camarote na Sapucaí

A ex-BBB Viih Tube conta que foi vítima de assédio na saída de um camarote da Marquês de Sapucaí, durante a madrugada de sábado (23). A influencer falou sobre o ocorrido em uma publicação em seu Instagram Stories, dizendo estar em choque com o ocorrido.

O caso aconteceu no primeiro dia de desfiles das escolas de samba do grupo especial, onde a ex-BBB estava na festa do ‘Nosso Camarote’. Ela postou estar “morrendo de vergonha”, porém depois de seu post na rede social, não deu mais detalhes do acontecimento.

Em um posto no InstaStories, ela escreveu: "Gente, fui sair do camarote, perdi a conta de quantas mãos estavam tocando nas minhas partes íntimas, fiquei mega desconfortável. Juro, estou travada, ainda! Puxar mão, braço, a roupa, até meu cabelo na euforia eu entendo, às vezes a gente não pensa muito na hora porque está eufórico, mesmo. Mas isso não, gente, é desrespeito, por favor, de coração! Estou morrendo de vergonha”.