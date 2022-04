Nascida com os dois sexos, a intersex Ladineh de Oliveira é destaque em 2 escolas de samba

Nascida com uma condição genética rara, com características biológicas dos dois sexos, conhecida como intersex, antigamente chamada de hermafroditismo, a empresária Laudineh Oliveira compôs o grupo de destaques da Acadêmicos do Tucuruvi (22), com a fantasia “As cabrochas que encantam Tiradentes” e estará na Barroca Zona Sul (23) como “Rainha da Jogatina”.

Essa anormalidade cromossômica, resulta na presença extra de um cromossomo X, no seu caso possui a combinação “XXY”, apresentando órgãos masculinos e femininos, como testículos e ovários, e ciclos menstruais desregulados, mas sem a possibilidade de reprodução como homem e mulher.

Durante anos de estudos por equipes médicas, obteve o laudo que comprovasse a síndrome, mas só em 2015 conseguiu oficialmente a alteração do seu nome e sexo nos documentos.

Apaixonada pelo tradicionalíssimo Carnaval, Laudineh encontrou nas escolas de samba respeito e carinho. Já desfilou 13 vezes e esse ano não será diferente, estará na avenida representando a igualdade, sem medos e traumas, lutando por uma sociedade mais justa e sem preconceitos.