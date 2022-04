Pelé recebe alta médica e declara amor pela esposa

Ontem (22), Pelé postou uma foto ao lado da esposa, Márica, e da cachorra, Cacau. Na publicação, ele escreveu que o tratamento pelo qual passa é difícil, mas destacou que sentir o amor delas é o melhor remédio. Este foi o primeiro pronunciamento do Rei após receber alta do Hospital Israelita Albert Einstein, na quinta-feira. As informações foram divulgadas pelo Lance!

"A paz de estar ao lado da minha querida esposa, Márcia, e nossa companheira inseparável, Cacau. O tratamento é difícil, mas sentir o amor delas é o melhor remédio. Lar, doce lar", escreveu.

Vale lembrar que Pelé estava internado desde a última terça-feira para realizar uma bateria de exames mensais. Ele foi ao hospital para dar sequência ao tratamento do tumor no cólon. O boletim médico, divulgado após a alta do Rei, informava que ele "encontra-se em condições clínicas boas e estáveis".