Estandarte de Ouro elege Império Serrano como melhor escola da Série Ouro 2022

A Império Serrano foi eleita nesta sexta-feira (22) a melhor escola de samba da Série Ouro de 2022 pelo prêmio Estandarte de Ouro, concedido pelo jornal O Globo/Extra.

Com o enredo "Mangagá", a verde e branco de Madureira entrou na Sapucaí na madrugada desta sexta-feira (22) falando sobre o capoeirista baiano Manoel Henrique Pereira, mais conhecido como o Besouro Mangagá.

A escola de samba liderada pelo carnavalesco Leandro Vieira e com a bateria do Mestre Vitinho, que levou para avenida uma orquestra de berimbaus, falou também sobre a luta do capoeirista pela libertação dos negros.

O Estandarte de Ouro também premiou a Inocentes de Belford Roxo com o prêmio de melhor samba-enredo da Série Ouro de 2022. A escola se inspirou no maracatu para criar “A meia-noite dos tambores silenciosos”.

O samba-enredo composto Cláudio Russo, Júnior Fionda, Lequinho, Tem Tem Jr., Fadico, Altamiro, Tem Tem Sampaio e Marcelinho Santos conta a história da festa do carnaval pernambucano chamada Noite dos Tambores Silenciosos, tradição na cidade há mais de 50 anos.