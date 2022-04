Império Serrano conta lenda e fala sobre capoeira na Sapucaí

E a escola que finalizou os desfiles da Série Ouro do Carnaval Carioca 2022 foi a Império Serrano. Com o enredo "Mangangá", a escola falou sobre a lenda do Besouro Mangangá, cujo nome de batismo era Manoel Henrique Pereira, um capoeirista baiano que resistiu aos problemas enfrentados pelos negros após a abolição da escravatura. Segundo a lenda, ele pode ficar invisível na frente dos rivais e se tornava besouro quando precisava graças aos orixás. A escola compete por uma vaga no Grupo Especial em 2023.

A Império Serrano foi uma das escolas mais aguardadas até o momento, com muita gente da arquibancada tendo nutrindo expectativas para este desfile. O ex-BBB Viny desfilou pela escola. Quem também desfilou pela escola foi a mãe da cantora Lexa, a Darlin Ferrattry, que foi a Rainha de Bateria.

Já no início da apresentação da escola, na comissão de frente, o besouro foi representado por um rapaz. Ele ainda lutou com inimigos e foi abençoado por Ogun. A escola pode ter conquistado uma pontuação importante com esta apresentação.



A escola é presidida por Sandro Avelar. Os intérpretes da escola foram Nêgo e Igor Vianna. Quem comandou a bateria foi Vitinho. Dentre as 18 alas da escola estão: 'Exu', 'Mirongueiras', 'Mestre Alípio', 'O candomblé de cabloco', dentre outros, e três carros, dentre eles, o abre-alas.

A escola foi uma das mais aplaudidas da noite | Foto: Divulgação/Riotur.rio





A escola trouxe bastante do tema capoeira e do candomblé, se ligando com o besouro, além de danças e animação, mesmo sendo a última do dia e da categoria. Agora, basta esperar os julgados decidirem qual será a escola escolhida para participar do Grupo Especial em 2023.

Na última quarta-feira (20) desfilaram as primeiras sete escolas da Série Ouro: a 'Em Cima da Hora', a 'Acadêmicos do Cubango', a 'Unidos da Ponte', a 'Unidos do Porto da Pedra', a 'União da Ilha do Governador', a 'Unidos de Bangu' e a 'Acadêmicos do Sossego'. Juntamente com as escolas de ontem, as de hoje estão competindo para conseguir uma vaga no Grupo Especial no próximo ano. Nesta quinta-feira (21), antes da Império Serrano, desfilaram a Lins Imperial e a Inocentes de Belford Roxo, a Estácio de Sá, a Acadêmicos de Santa Cruz, a Unidos de Padre Miguel, a Acadêmicos de Vigário Geral e o Império da Tijuca.

Na próxima sexta-feira (22) e sábado (23) ocorrerão os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, não esqueça de torcer para a escola que você deseja que ganhe. Qual é o seu palpite? Quem será a campeã de 2022?