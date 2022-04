Acadêmicos de Vigário Geral trouxe resistência e o movimento 'Vidas Negras Importam'

Trazendo temas como a resistência negra e sua ligação com lugares no Rio de Janeiro, como a Pedra do Sal e o Morro da Conceição, a Acadêmicos de Vigário Geral trouxe agilidade e entrosamento na avenida. A escola, cujo samba-enredo deste ano é "Pequena África - Da Escravidão ao Pertencimento, Camadas de Memórias entre o Mar e o Morro", foi a sexta a desfilar e falou sobre a chegada do povo africano no Rio e como os bairros e a religião ajudaram na questão de resistência.

A Acadêmicos de Vigário Geral conseguiu manter uma boa harmonia e um bom tempo de travessia na Sapucaí, além do brilho das fantasias e dos carros alegóricos.

A escola é comandada pela presidente Elizabeth Cunha. A bateria foi administrada pelo Mestre Luygui e o intérprete foi o Tem Tem Jr. Ao todo, 20 alas, dentre elas a 'Festa de música preta' e 3 carros, dentre eles o abre-alas 'O monstro da escravidão', que é uma espécie de navio negreiro, foram apresentados e a comissão de frente já começou a dominar a população com as danças e fantasias. A Rainha de Bateria é Egili Oliveira.

A apresentação também falou sobre o movimento 'Vidas Negras Importam' e usaram seu poder na avenida para relembrar de Ágatha Felix, de 8 anos, a jovem Kathlen Romeu, de 24 anos, dentre outros. Todos mortos por balas perdidas em comunidades, falando sobre a violência contra negros. A escola também representou o Brasil e pediu desculpas aos negros africanos pela escravidão.

A escola apresentou harmonia, com os membros do desfile empolgados e cantando toda a letra da música. Na letra do samba, é dito que os negros são filhos do cativeiro e ainda diz: "retos novos acuados feito ratos de armazém suplicavam piedade aos senhores do vintém", reforçando os horrores do passado para que eles não se repitam no futuro. No entanto, ao final, no último carro da escola, chamado 'Utopia e realidade: os navios negreiros da atualidade' a situação se complicou. O veículo acabou se atrasando e criou um buraco no meio da avenida, mas, eles logo conseguiram corrigir o erro.

Foto: Divulgação/Riotur.rio





Na última quarta-feira (20) desfilaram as primeiras sete escolas da Série Ouro: a 'Em Cima da Hora', a 'Acadêmicos do Cubango', a 'Unidos da Ponte', a 'Unidos do Porto da Pedra', a 'União da Ilha do Governador', a 'Unidos de Bangu' e a 'Acadêmicos do Sossego'. Juntamente com as escolas de ontem, as de hoje estão competindo para conseguir uma vaga no Grupo Especial no próximo ano. Nesta quinta-feira (21), antes da Acadêmicos de Vigário Geral, desfilaram a Lins Imperial e a Inocentes de Belford Roxo, a Estácio de Sá, a Acadêmicos de Santa Cruz e Unidos de Padre Miguel.