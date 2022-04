Carnaval no estado tem programação diversificada

A maior festa popular do País volta a acontecer em outros municípios, além da capital. Há atrações para quem quer cair na folia e para aqueles que preferem curtir o período de folga com outras atividades. O cidadão pode escolher entre os tradicionais desfiles de blocos e escolas de samba, com direito a um aperitivo do carnaval da Bahia, diversão para as crianças e atividades culturais.

O secretário de Estado de Turismo, Sávio Neves, acredita que essa diversidade na programação reflete o perfil cultural do estado e está certo de que a ocupação hoteleira vai superar as registradas na Semana Santa, que superou os 80%, segundo levantamento da ABIH-RJ.

"Vivemos um período de retomada dos grandes eventos no estado e, após um período de reclusão pela pandemia, estou certo de que a população anseia pela alegria e oportunidade que o feriado de carnaval proporciona, seja para brincar, viajar ou descansar," concluiu o secretário.

Programação intensa no interior

Em Areal, na região Caminhos Coloniais, o evento “Matinê” promete agitar a cidade com muita diversão para os pequenos, com Pula-pula, tobogã, mini touro, entre outras brincadeiras, terá ainda música com DJ e Banda Camarada. Casimiro de Abreu, na Costa do Sol, será tomada pela alegria do “Carnaval Fora de Época de Casemiro”, uma folia especial, com muita música boa para dançar e se divertir nesses quatro dias de Carnaval fora de época.

O carnaval de Itaguaí, na Costa Verde, terá muita música com o grupo Reluz e Thiago Cordeiro, na orla de Coroa Grande. Já em Niterói, na região Metropolitana, o Caminho Niemeyer vai se transformar em passarela para 31 agremiações da cidade, será uma arena, com arquibancada para 5 mil pessoas e previsão de outras 15 mil pessoas desfilando.

Em Nova Friburgo, na Serra Verde Imperial, o público vai poder curtir desfiles de blocos, escolas de samba, concursos, bailes e shows, no evento “O reencontro com a folia”, que acontece em maio. Já em Paraíba do Sul, no Vale do Café, acontece a 6ª edição do Sebollas Cultural, a maior feira cultural da região. Além de atividades culturais, o evento contará com a Feira é Agro, circuito gastronômico, celebrações cívicas e muito mais.

Na cidade de Quissamã, na Costa do Sol, a alegria está garantida com o “Carnaval Fora de Época, Viver Quissamã” que recebe o Bloco da Preta, que vai puxar o tradicional Bloco das Piranhas. Em outro dia, a festa segue com o cantor Durval Lelys, com toda a energia do carnaval baiano.

A cidade do Rio de Janeiro, sinônimo de Carnaval, terá, além dos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí e na Intendente Magalhães, shows no Terreirão do Samba.

Em Três Rios, na região Caminhos Coloniais, o carnaval fora de época será voltado para os pequenos com direito à matinês, para reunir as famílias trirrienses e visitantes com alegria e diversão.

Serviço:

Areal: 23 e 24/4, a partir das 14 horas.

Confira a programação

https://www.instagram.com/p/CcjibH1rgdf

Casimiro de Abreu: 20 a 24/4, a partir das 16h, em Barra de São João, Praião

Confira a programação

https://www.instagram.com/p/CcgbKLjOGar/

Itaguaí: 20 a 23/4, na orla de Coroa Grande, a partir das 20h.

Confira a programação

https://www.instagram.com/p/CcjHL2UtM7w/

Niterói: 21, 23 e 23/4, Caminho Niemeyer, Av. Prof. Plinio Leite, Centro, Niterói, a partir das 21h

Confira programação

Niterói se prepara para receber o brilho das escolas de samba no Caminho Niemeyer – Prefeitura Municipal de Niterói (niterói.rj.gov.br)

Nova Friburgo: 13 a 16/05, “O reencontro com a folia” , a programação acontece em diversos locais

Confira a programação

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo - RJ (pmnf.rj.gov.br)

Paraíba do Sul: 21 a 24/04, 6º Sebollas Cultural, em Sebollas, Paraíba do Sul

Confira a programação

6º Sebollas Cultural acontece de 21 a 24 de abril: Prefeitura de Paraíba do Sul (paraibadosul.rj.gov.br)

Quissamã: 20 a 24/4, "Carnaval Fora de Época, Viver Quissamã", a partir das 19h

Confira a programação

Folia e diversão: Quissamã terá carnaval fora de época de quarta a domingo (quissama.rj.gov.br)

Rio de Janeiro: 20 a 23/4, av. Marquês de Sapucaí, partir das 21h, e Terreirão do Samba, a partir das 19h. Eventos pagos.

Confira a programação

https://www.instagram.com/p/CcjsumdM_4U/

Três Rios: 23 e 24/4, no Anfiteatro Joel São Tiago, na Praça São Sebastião, a partir das 15h

Confira a programação