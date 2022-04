Boninho entra de surpresa na casa do Big Brother Brasil 22

O diretor do BBB 22, Boninho, entrou de surpresa na casa do reality nesta quinta-feira (21) e fez uma dinâmica diferente com os participantes que ainda estão no confinamento. Os 'brothers' foram orientados a escolherem um cartão que continha alguma relação com a programação da TV Globo, concorrendo a um prêmio secreto.

Os participantes escolheram os seguintes cards:

Arthur Aguiar escolheu o de ‘realities’ e recebeu uma experiência no ‘metaverso’ do programa. Douglas Silva optou pela placa de ‘variedades’ e recebeu um almoço especial no ‘É de Casa’ junto de um familiar. Eliezer decidiu pegar o card de ‘novelas’ e além de sua participação em um folhetim global, poderá conhecer as cidades cenográficas. Paulo André resolveu ir na placa de ‘jornalismo e esportes’ e assistirá uma partida de futebol na companhia dos narradores da TV Globo. E por último, Pedro Scooby, foi no card de ‘cinema’ e poderá decidir um filme que será passado na emissora.