Sandy e o marido testam positivo para a Covid-19

A cantora Sandy revelou nesta quinta-feira (21), em seu Instragram, que testou positivo para a Covid-19. Ela informou que está bem, assintomática e que logo estará recuperada.

"Tenho 3 doses de vacina e meu corpo está reagindo rápido. Infelizmente tive que cancelar um compromisso de trabalho importante, o que me deixou muito triste... Mas logo, logo eu tô zerada", escreveu a filha de Xororó, que postou uma foto do exame nos stories da rede social.

O marido da cantora, Lucas Lima, também contraiu a doença, mas brincou com a situação. "Eu estava esperando para ser o último a pegar e esperava que o Atila viesse aqui em casa no final da pandemia me dar um troféu....", escreveu ao se referir ao pesquisador e cientista Atila Iamarino. Ele também está vacinado com as três doses e disse que está com sintomas "bem levinhos".