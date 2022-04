CiaTeatro Epigenia apresenta 'O Alienista' no Teatro Municipal de Niterói

Animados com o retorno ao teatro presencial, os integrantes da CiaTeatro Epigenia, apresentam o espetáculo O Alienista', a partir do dia 29 de abril, no Teatro Municipal de Niterói. Com Rômulo Estrela e grande elenco, texto e direção de Gustavo Paso e Celso Tadei, a peça é uma versão livremente inspirada no conto 'Hiperneural' de Machado de Assis.

"Nós, loucos varridos da CiaTeatro Epigenia, voltamos à cena no teatro presencial com 14 atores e cantores (loucamente recrutados). A Cia vem navegando em mares conturbados, em meio a tantas dificuldades, mas vai resistindo e desbravando este mar insano que assola a humanidade, provando dia a dia que artista é madeira de lei que cupim não rói!", conta Rômulo Estrela.

O poder em todas as suas formas, o jogo da corrupção política, protocolos de saúde estapafúrdios, o absurdo da decadência humana, a falta de empatia, o massacre aos direitos humanos. Todas essas características juntas são familiares nos dias de hoje, apesar de parecerem distópicas. É justamente esse cenário distópico o da peça “O Alienista”.

"Trazer a inspiração da obra de Machado de Assis é trazer a possibilidade de ser para além de nossos meios e tempo. Um homem negro, filho de escravos alforriados, epilético, que mal pode estudar ate sua adolescência, viveu dentro de um pensamento europeu de que somos fruto do nosso meio! Um determinismo limitante que ele rompeu a ponto de ter sido um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras! É um dos principais nomes de nossa literatura e rompeu limites territoriais. Machado é um exemplo para o mundo atual, pois mostrou o que podia realizar mesmo com tanta adversidade. Esperamos poder inspirar esse pulsar, essa vitalidade e essa fé de que todos temos essa potência de romper o que nos determinam!", destaca Luciana Favero, atriz e produtora do espetáculo.

“Conscientes de que está muito mais difícil criar uma analogia por meio de um mundo distópico com nossa vida, nos apoiamos no absurdo mundo da patafísica para entender a realidade, ou pelo menos para que o teatro possa, mais uma vez, servir de trampolim para espelhar essa sociedade destruída e desalmada que alguns insistem em tentar consolidar”, explica Gustavo Paso, diretor, dramaturgo e fundador da Cia Epigenia, que completa 22 anos de fundação.

A temporada vai de 29 de abril até 08 de maio (dia 06 de maio não haverá apresentação), com sessões na sexta às 20h, e sábados e domingos, às 19h.



SERVIÇO

Teatro Municipal de Niterói

29,30 de abril e 01, 07 e 08 de maio

Sexta As 20h sábado e domingo às 19h

Valores: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Duração:100 minutos

Classificação: 12 anos