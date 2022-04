Maria Fernanda Cândido conta sobre difícil teste para ‘Animais Fantásticos’

Maria Fernanda Cândido, que faz parte do elenco do terceiro filme da saga ‘Animais Fantásticos’, contou na última segunda-feira (18) no programa do Pedro Bial, ‘Conversa com Bial’, da rede Globo, sobre como tiveram alguns momentos certeiros para que ela conquistasse o papel no filme.

A atriz, que mora na França e conseguiu ingressar no elenco do terceiro filme da saga, intitulado ‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’, entrou em detalhes sobre o convite para participar dos filmes e falou sobre a bruxa Vicência Santos, sua personagem.

Vale lembrar que 'Animais Fantásticos' é um spin-off do mundo mágico de Harry Potter.

"A minha agente aqui da Europa me ligou um belo dia e disse ‘olha, me ligaram e pediram um teste para você. É confidencial, não sei o que é, mas é coisa grande. Então, por favor, faça esse teste’ [...]. Era o auge da pandemia, e eu não tinha como fazer o teste com outras pessoas [...], aí pedi ajuda aos meus filhos e ao meu marido para fazermos a cena. Era um teste difícil de ser realizado [...], lembro que tinha que entregar até sexta-feira, mas não foi possível. Então entreguei na segunda-feira meio sem saber se iria dar tempo. Na terça-feira, final do dia, veio a resposta de que a personagem seria minha [...]. Meus filhos assistiram ‘Animais Fantásticos’ em família, então faz parte da nossa história de família”, disse a atriz no programa ‘Conversa com Bial’.

Ela ainda falou um pouco sobre sua personagem, “A Vicência Santos é a representante latina do mundo mágico, e ela tem um concorrente que é um chinês [...]. Há eleição que ocorre durante o filme, tem uma preparação, a história traz os eleitores da campanha”, completou Maria Fernanda Cândido.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore está atualmente em cartaz por todo o Brasil.