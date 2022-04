São Gonçalo Shopping realiza Bailinho Infantil neste sábado

Para comemorar a data mais festiva do ano, o São Gonçalo Shopping vai realizar o tradicional Bailinho Infantil com diversas atividades gratuitas. A folia ocorre neste sábado, 23 de abril, das 15h às 18h, e vai alegrar a tarde da criançada com muita diversão e brincadeiras comandadas por animadores.

O evento mais divertido de São Gonçalo terá muita animação, música ao vivo com apresentação de bandinha, além de interação especial com personagens infantis. As atividades acontecem na Praça de Alimentação, no 2º piso do empreendimento. E, claro, não poderia faltar, o clássico cortejo de Carnaval, que vai circular pelo shopping para animar toda família.

PROGRAMAÇÃO:

15h – Recreação com os animadores.

15h30 – Cortejo

16h – Apresentação da banda e dos personagens de Carnaval

17h – Show da banda no palco.

17h30 - Música no Palco

18h – Fim da programação.

Bailinho Infantil do São Gonçalo Shopping

Data: 23 de abril (sábado)

Horário: das 15h às 18h

Local: Praça de Alimentação – 2º piso

ATIVIDADE GRATUITA

SÃO GONÇALO SHOPPING:

Av. São Gonçalo 100 – Boa Vista – São Gonçalo/RJ

(Rodovia Niterói-Manilha, Km 8,5)

Tel.: (21) 2018- 5418

www.saogoncaloshopping.com.br

https://www.facebook.com/SaoGoncaloShopping

https://www.instagram.com/sgssaogoncaloshopping/