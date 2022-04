Ele é fã do Rei: conheça a história de amor do gonçalense Douglas por Roberto Carlos

Nesta terça-feira (19), o rei Roberto Carlos completou 81 anos de idade e O SÃO GONÇALO achou que não havia maneira melhor de homenageá-lo do que falando sobre o amor do segurança Douglas Barreto, de 38 anos, por sua obra.

Morador do Jardim Catarina, Douglas é fã de carteirinha do rei e administrador da página “Reiberto Carlos”, uma comunidade no Facebook que hoje reúne mais de oito mil admiradores deste, que é amplamente reverenciado como o maior cantor brasileiro de todos os tempos, com mais de 150 milhões de discos vendidos.

Mas o segurança não é apenas mais um dos milhões de aficionados por Roberto Carlos, ele é também detentor de uma das maiores coleções de artigos do rei na região, com 43 LPs nacionais, 40 compactos nacionais, 42 fitas K7 Nacionais, 67 CDs nacionais, 50 DVDs, 40 LPs importados, 30 compactos importados, 30 CDs importados, 10 fitas k7 importadas, 15 pôsteres e revistas de várias décadas, que somam um total de quase 400 itens à sua coleção.

O morador do Jardim Catarina relata que já chegou a gastar R$900 em um lote de 15 compactos importados e sustenta que cada centavo investido em sua coleção valeu a pena. Ele explica que sua admiração pelo rei teve origem ainda na sua infância, durante os natais em famílias ao som do tradicional especial da Rede Globo.

“Minha admiração vem da infância, desde dos meus 08 anos. Minha primeira lembrança são os natais com as novas músicas em LP e o tradicional especial de fim de ano. Comecei a minha coleção em 1992, aos nove anos de idade, desde então, fui descobrindo as músicas e fui adquirindo os LPs. [Esta coleção] representa uma conquista pessoal muito satisfatória, uma homenagem a um ídolo mundial! Meu objeto favorito é o pôster do LP de 1969, era um sonho de consumo da minha adolescência, acho a foto muito bonita!”, contou ele.

Douglas com o pôster do LP de 1969 | Foto: Pedro Di Marco



Douglas também lembrou o show de 2009 que marcou o aniversário de 50 anos de carreira do Rei. O espetáculo reuniu um público de mais de 60 mil pessoas no Estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, e é considerado um dos momentos mais marcantes da carreira de Roberto. Ele ainda fez questão de deixar uma mensagem de aniversário para este, cuja obra ele define como ‘a trilha sonora de seus amores’.

“Sua voz, seu carisma e suas canções representam todo o povo brasileiro que ama de coração aberto. Suas obras musicais são a trilha sonora dos meus amores. Roberto Carlos é o mensageiro do amor que, através de suas canções e estilo de vida, mostra-se um cara de superação, positividade, religioso e, principalmente, um cara de amor ao próximo. Ele é realmente o cara! Lhe desejo muita paz, saúde e muito amor! Que o Senhor Jesus lhe abençoe sempre! Feliz aniversário!”, declarou ele.

